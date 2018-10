Le tireur a évoqué «son désir de tuer des juifs»

Les onze victimes de la tuerie dans la synagogue de Pittsburgh ont été identifiées et leurs familles prévenues. Le tireur de 46 ans, inculpé après l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh, a vociféré «son désir de tuer des juifs», selon les autorités américaines.

Les personnes tuées, âgées de 54 à 97 ans, sont trois femmes et huit hommes. Parmi ces victimes figurent un couple et deux frères, a précisé Karl Williams, le chef de l'équipe médicale.

«Au cours de son attaque meurtrière contre la synagogue, le tireur a fait des déclarations au sujet du génocide et de son désir de tuer des juifs», a déclaré Scott Brady, procureur général de l'ouest de la Pennsylvanie, sans apporter davantage de précisions. Selon plusieurs médias, l'homme a crié: «Tous les juifs doivent mourir».

Débat sur les armes

M. Brady a confirmé que le quadragénaire avait été inculpé de 29 chefs d'accusation et qu'il encourait la peine de mort. Blessé lors de sa confrontation avec les forces de l'ordre, il a été opéré et restait hospitalisé dans un état stable dimanche matin.

