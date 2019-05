Le trafic aérien suspendu à cause d'un drone

Le trafic a été arrêté peu avant 7h30 jusqu'aux alentours de 8h15. Au total, 143 décollages et atterrissages ont été annulés, selon l'autorité de sûreté aérienne, et 48 avions qui avaient déjà décollé ont été redirigés vers d'autres aéroports. Le drone, d'un diamètre d'environ 1 mètre 50, a été aperçu par plusieurs pilotes dans le sud de l'aéroport puis n'a ensuite plus été vu, entraînant la reprise du trafic.

Environ 1500 vols étaient prévus ce jeudi à Francfort. Le nombre total de passagers touchés par l'interruption n'a pas été immédiatement communiqué, mais environ 15000 clients de la compagnie allemande Lufthansa étaient concernés par l'incident.

La police de l'aéroport a indiqué qu'elle enquêtait sur l'incident, sans donner plus de détails dans l'immédiat sur l'origine du drone. Le vol de drones au-dessus des zones d'atterrissage et de décollage d'un aéroport est interdit en Allemagne, comme dans de nombreux autres pays. Un vol de drone avait récemment paralysé le trafic de l'aéroport londonien d'Heathrow. Plusieurs autres aéroports dans le monde ont été touchés ces derniers mois. (afp/nxp)