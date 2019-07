Le trafic se normalise après un pic de bouchons

Pour ce troisième samedi de départs en vacances, classé rouge par Bison Futé, le trafic sur les autoroutes de France devenait en fin de journée de moins en moins dense après une journée très chargée, avec un pic de bouchons de près de 700 km au total.

Le pic a été atteint à 12H10 selon Bison Futé avec 688 km cumulés, comme si l'axe Paris-Avignon était totalement embouteillé.

En fin de journée, les difficultés de circulation se concentraient toujours dans la Vallée du Rhône, où le trafic restait «dense» mais en «phase descendante», selon Vinci autoroutes. A 19H, il fallait 45 minutes pour effectuer Montélimar-Orange, contre 35 minutes en temps normal. Le trajet Valence-Lyon prenait 50 minutes, au lieu de 45 minutes, alors que, vers midi, Bison Futé avait recensé jusqu'à 50 km de bouchons au niveau de Valence. «Quelques ralentissements» subsistaient sur les autoroutes du littoral atlantique, notamment près de Bordeaux, a précisé Vinci autoroutes.

Le temps de parcours Saintes-Bordeaux s'élevait en fin de journée à 1H10 au lieu de 55 minutes.

La circulation était redevenue fluide sur l'A10 entre Paris et Poitiers et entre Bordeaux et la frontière espagnole sur l'A63 dans les deux sens de circulation.

Pour le reste de l'été, Bison Futé anticipe des samedis difficiles voire très difficiles jusqu'à mi-août dans le sens des départs, et voit même noir le samedi 3 août, au moment du grand chassé-croisé. (afp/nxp)