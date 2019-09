Le typhon Faxai s'abat sur la région de Tokyo

Un typhon particulièrement violent, Faxai, s'est abattu dimanche soir sur la région de Tokyo. Les autorités ont mis en garde la population contre des vents et des précipitations qui pourraient atteindre un niveau record.

Accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 216 km/h, le typhon devrait passer sur la capitale japonaise dans la nuit de dimanche à lundi et les autorités ont émis des consignes d'évacuation, non obligatoires, pour plus de 110'000 personnes. Les transports ferroviaires, maritimes et aériens de la capitale ont été affectés dimanche et devraient le rester lundi matin.

La compagnie de transport ferroviaire Central Japan Railway Company a annoncé l'annulation d'une centaine de trains à grande vitesse reliant Tokyo aux villes du centre et de l'ouest du Japon. Des ferries opérant dans la baie de Tokyo ont également été supprimés. East Japan Railway, le plus grand opérateur ferroviaire de la capitale, a décidé de suspendre lundi matin jusqu'à environ 08h00 toutes les lignes de la zone métropolitaine de Tokyo.

Les compagnies aériennes ont annulé 171 vols et certaines autoroutes côtières ont été fermées à l'ouest de la capitale, à Kanagawa. Certains grands magasins et parcs d'attractions, dont Tokyo Disneyland, devaient fermer plus tôt que prévu, selon la chaîne publique NHK.

Huit surfeurs ont été secourus au large de Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo, après avoir été emportés vers le large, ont indiqué les autorités locales. Deux surfeurs ont été hospitalisés mais leurs jours ne sont pas en danger. (ats/nxp)