Le typhon Jebi a fait au moins six morts

Le passage du cyclone a fait au moins six morts et une personne était dans un état critique alors que quelque 170 autres ont été blessées.

Le typhon a plongé le pays sous des pluies diluviennes et des vents violents, avec des rafales atteignant 220 km/heure par endroits. De nombreux habitants ont été appelés à quitter leur logement dans des zones inondables ou susceptibles d'être touchées par des coulées de boue.

Au total, les autorités ont ainsi recommandé à quelque 1,2 million d'habitants de rejoindre des refuges et 16'000 autres ont reçu l'ordre de partir, même si cette injonction n'est pas contraignante.

Jebi est la dernière en date d'une série de calamités naturelles à frapper le Japon, qui a déjà connu cet été une litanie de fléaux - pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations et canicule record - lesquels ont fait des centaines de morts.

La houle de tempête était la plus haute jamais enregistrée depuis un typhon en 1961, a rapporté la télévision publique, la NHK. Les eaux d'inondation ont même recouvert les pistes de l'aéroport international du Kansai, construit sur une île artificielle dans la baie d'Osaka (ouest).

Le plus violent depuis 25 ans

Selon l'Agence météorologique nippone, cela faisait 25 ans qu'un typhon de cette puissance n'avait pas touché l'archipel. Il a abordé à la mi-journée les terres au niveau de Shikoku, la plus petite des quatre îles principales de l'archipel nippon. Puis il a balayé la partie ouest de Honshu, l'île principale, dans le secteur de Kobe, quelques heures plus tard.

Les autorités ont demandé à plus d'un million d'habitants d'évacuer les lieux, alors que les vents et les pluies se renforçaient. Il est tombé 100 millimètres de pluie sur un quartier de Kyoto en une heure seulement, et les services météorologiques prévoyaient jusqu'à 500 mm en 24 heures, entre mardi midi et mercredi midi.

Centaines de vols annulés

Les transports étaient fortement perturbés: les compagnies aériennes ont, par précaution, renoncé à près de 800 vols. De nombreuses liaisons ferroviaires ont été suspendues, dont les trains à grande vitesse Shinkansen entre Tokyo et Osaka, qui transportent chaque jour des centaines de milliers de passagers. A Kyoto, une partie du plafond de la gare s'est effondrée.

Typhon #Jebi ???? au #Japon ???????? : autres images impressionnantes de la puissance des vents. Cette fois-ci, c'est une façade d'immeuble qui n'a pas tenu.

Crédits vidéo ????: @LUCIEN0206 pic.twitter.com/PoQtb3CiOe — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 4 septembre 2018

Les grands magasins de la région d'Osaka ont décidé de fermer exceptionnellement leurs portes. De grands groupes (Toyota, Honda ou encore Panasonic) ont suspendu la production de leurs usines, des entreprises ont demandé à leurs salariés de rester chez eux et des établissements scolaires ont conseillé à leurs élèves de faire de même. Plus de 1,4 million de foyers et bâtiments étaient par ailleurs privés d'électricité, ont rapporté les médias.

Sous les eaux et inaccessible, l’aéroport d’Osaka est frappé par le typhon Jebi pic.twitter.com/waK0zXet3W — BFMTV (@BFMTV) 4 septembre 2018

La capitale, Tokyo, ne se trouve pas directement sur la trajectoire du typhon mais s'attendait à de fortes pluies et à des vents forts d'ici la fin de la journée.

Jebi est passé près de régions de l'ouest du Japon qui ont durement été touchées en juillet par des pluies et des inondations responsables de plus de 200 morts. Il était cependant prévu qu'après avoir abordé les terres, il se décale plus rapidement, ce qui devait limiter les quantités de précipitations tombant sur un lieu donné. (ats/nxp)