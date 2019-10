LeBron James: «Mec, ces feux ne rigolent pas»

Un nouvel incendie menaçait lundi des milliers de maisons dans les quartiers chics de Los Angeles. Des évacuations ont été ordonnées durant la nuit, pendant que les pompiers tentaient d'éteindre un autre feu très violent près de San Francisco.

Tout l'Etat de Californie, touché par des incendies dévastateurs et parfois meurtriers ces dernières années, avait été placé dimanche en état d'urgence par son gouverneur. Dans les collines du nord-ouest de Los Angeles, aux portes des quartiers cossus de Bel Air et du célèbre musée Getty, un feu de broussailles qualifié de «très agressif» par les secours s'est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi.

Plusieurs milliers de personnes ont été réveillées au beau milieu de la nuit par des alertes envoyées via les téléphones mobiles, leur demandant de préparer leurs affaires et d'évacuer au plus vite.

Poussé par des vents forts, le «Getty Fire» a dévoré en quelques heures plus de 200 hectares. Il a contraint à la fermeture d'une des autoroutes les plus fréquentées de la mégalopole californienne, selon les pompiers de Los Angeles.

Schwarzenegger évacue

Parmi les habitants à qui les secours ont demandé d'évacuer leurs habitations à titre préventif se trouvent bon nombre de millionnaires, dont le basketteur star des Lakers, LeBron James. «Mec, ces feux à LA ne rigolent pas», a tweeté l'athlète. «Ai dû évacuer ma maison en urgence et je tourne en voiture avec ma famille à la recherche de chambres», a-t-il écrit.

Man these LA ???? aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ??????????? — LeBron James (@KingJames) 28 octobre 2019

L'acteur Arnold Schwarzenegger a lui aussi dû se mettre à l'abri sur ordre des autorités. «Nous avons évacué sans problème à 3h30 ce matin (lundi)», a-t-il indiqué sur Twitter. «Si vous êtes dans une zone d'évacuation, ne traînassez pas. Filez», a insisté le Terminator.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) 28 octobre 2019

L'incendie a également entraîné la fermeture du musée Getty et de plusieurs écoles des environs.

Rafales jusqu'à 130 km/h

Dans le comté de Sonoma, environ 180'000 personnes avaient été sommées ce week-end d'évacuer à cause de l'incendie «Kincade Fire», au nord de San Francisco. Selon l'agence des pompiers de Californie, CalFire, le sinistre, qui a débuté mercredi soir, a déjà brûlé plus de 26'000 hectares et n'était contenu lundi matin qu'à 5%.

Incendies en Californie: après les vignobles du nord, les quartiers chics de Los Angeles touchés https://t.co/hvxDqGWPod pic.twitter.com/Jr3Q0I8R5z — Le Soir (@lesoir) 28 octobre 2019

Les secours estiment que près de 80'000 bâtiments sont potentiellement menacés par les flammes, attisées par les vents forts qui soufflent depuis plusieurs jours sur la Californie, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 130 km/h par endroits et un taux d'humidité très faible (14%).

Los Angeles looks like a scene out of a Roland Emmerich film pic.twitter.com/VFx5pX0RhA — Barstool Sports (@barstoolsports) 28 octobre 2019

(ats/nxp)