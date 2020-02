Législatives annulées dans certaines zones anglophones

Le Conseil constitutionnel du Cameroun a annulé mardi les législatives du 9 février dans une partie des régions anglophones en proie à un conflit séparatiste, a rapporté la radio-télévision d'Etat (CRTV).

La plus haute juridiction du pays a annoncé que le scrutin devait être organisé à nouveau «dans la circonscription du Lebialem», l'un des points chauds des affrontements entre l'armée et les rebelles sécessionnistes dans la région du Sud-Ouest, et «dans 10 circonscriptions du Nord-Ouest», la seconde des régions anglophones qui est la plus touchée par ce conflit, selon la CRTV.