Les 27 acceptent le projet de divorce de Londres

Les ministres des affaires européennes des 27 ont donné leur feu vert au projet d'accord sur le Brexit. La durée de la période de transition post-Brexit fait, elle, encore l'objet de discussions.

«La première étape difficile est franchie. Nous avons réussi à préserver l'unité», a déclaré lundi à l'issue d'une réunion à Bruxelles le ministre autrichien des Affaires européennes Gernot Blümel. Son pays occupe la présidence tournante de l'UE.

«Je suis satisfait que les ministres soutiennent aujourd'hui tout le paquet», a ajouté de son côté le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, six jours avant un sommet exceptionnel des chefs d'Etat et de gouvernement des 27. La dirigeante britannique Theresa May, qui fait face dans son pays à de vives oppositions sur ce projet, doit également être présente.

Période de transition

Selon les Européens, la possibilité d'étendre la période de transition post-Brexit, pendant laquelle le Royaume-Uni resterait de fait dans le giron de l'UE, fait partie des seuls points encore ouverts aux discussions concernant les modalités du divorce.

«Je pense que durant cette semaine nous ferons une proposition définitive pour une date. Cette décision sera prise d'un commun accord entre le Royaume Uni et les 27», a dit M. Barnier.

Celle-ci est actuellement prévue jusqu'à fin 2020 dans l'accord provisoire de retrait, mais le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier aurait proposé qu'elle puisse être prolongée de deux ans, selon une source européenne.

«Evidemment si on prolonge (...) il y aura un accord à trouver sur le plan de la contribution financière» du Royaume-Uni, a souligne M. Barnier. (afp/nxp)