Les 3 spationautes partis pour l'ISS placés en orbite

La fusée Soyouz emportant deux astronautes canadien et américain et un cosmonaute russe vers la Station spatiale internationale (ISS) a placé leur petite capsule en orbite «avec succès», a annoncé l'agence spatiale russe Roskosmos.

«Le vaisseau a été mis sur orbite avec succès», a indiqué Roskosmos sur Twitter, ajoutant que David Saint-Jacques, Oleg Kononenko et Anne McClain «se dirigent vers l'ISS» à laquelle ils devraient s'amarrer dans six heures et trente minutes.

Les trois scientifiques ont décollé comme prévu à 11H31 GMT du cosmodrome russe de Baïkonour, au coeur des steppes du Kazakhstan, pour une mission de six mois et demi en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

Welcome to Space! The trio is now safely in orbit and solar arrays have successfully deployed on their Soyuz spacecraft. They will now embark on six-hour chasedown of the @Space_Station and are expected to arrive later today: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/2wmO3vC7iT