«Les Brésiliens d’ici aussi se déchirent face à Bolsonaro»

Le Brésil, ce dimanche, portera-t-il à la présidence un nostalgique de la dictature connu pour ses dérapages misogynes, racistes et homophobes? Jair Bolsonaro, du Parti social-libéral, cartonne dans les sondages. Celui publié jeudi par Datafolha le crédite de 56% des intentions de vote, contre 44% à son adversaire de gauche, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs. Qu’en disent les Brésiliens qui vivent en Suisse? Lors du premier tour, le 7 octobre, 48% des électeurs d’ici ont voté pour Jair Bolsonaro, c’est plus que son score global de 46,1%! Pourquoi le soutiennent-ils? À l’inverse, pourquoi d’autres le rejettent-ils? Plongée dans une communauté profondément divisée sur l’avenir de son pays d’origine.

Témoignages

Contre

Miroir de la société

«C’est l’un des pires moments de la démocratie», assène Jamil Chade, 42 ans, correspondant à Genève du quotidien «O Estado de São Paulo» depuis 2000. Violence, corruption et récession résument le contexte. «Mon pays vit une épidémie de criminalité: 60 000 morts par an, pire qu’une guerre! Les gens haïssent la classe politique, qui a pillé le Brésil. L’économie est en récession: 7% du PIB a disparu et il y a 13 millions de chômeurs!» Jair Bolsonaro, lui, n’est pas accusé de corruption, veut attaquer de front la criminalité et promet le libéralisme économique, après les années Lula et Rousseff…

Soit. Mais les gens ne sont-ils pas choqués par ses propos blessant femmes, Noirs, homosexuels? «Bolsonaro est un miroir de la société. La démocratie égalitaire est un mythe. À mon école primaire, il n’y avait que dix Noirs.

À l’Université, très peu. Pas davantage quand j’ai commencé à travailler. Quand des quotas ont été introduits, la majorité blanche a poussé des hauts cris, dénonçant des «privilèges»! Bolsonaro veut les abolir, il est applaudi.»

Ancien chercheur de la Commission nationale de la vérité sur les crimes de la dictature (1964-1985), Jamil Chade craint une régression des droits fondamentaux sous prétexte sécuritaire. «Bolsonaro dit que les droits de l’homme sont pour les «gens bien», pas les «bandits»! L’urgence sécuritaire est réelle, mais ses projets sont dangereux. Il veut armer la population pour qu’elle se défende. Dans les favelas les plus meurtries, on sait que cela ne résout rien: Bolsonaro n’a pas percé dans ces zones-là…»

Bible, balles et bœuf

«C’est atroce. Devant le score de Bolsonaro, j’ai songé à rendre mon passeport. J’en suis pourtant si fier!» Marcelo dos Santos Mamed, 45 ans, est catastrophé. Assistant de recherche en psychologie à l’Université de Lausanne, il espère un miracle sans y croire. Lui qui est arrivé en Suisse en 2001 se dit dérouté par le vote des Brésiliens ici. «Ils se plaignent du racisme, puis votent Bolsonaro!»

«On voit à l’œuvre l’alliance des trois «B», les lobbys de la Bible (évangéliques), des balles (industrie des armes) et du bœuf (agrobusiness). Bolsonaro détruira les politiques progressistes comme la «bolsa familia» qui en a sorti tant de l’extrême pauvreté. Il s’en prendra aux minorités, aux travaillistes, à l’éducation sexuelle à l’école!»

Le spectre du fascisme

Michèle Rosier, 31 ans, est atterrée. De père suisse, elle est venue étudier ici en 2009. Elle est installée à Neuchâtel mais enseigne à Meyrin. «Je n’ai pas vécu la dictature, mais tout me rappelle les leçons d’histoire sur la montée du fascisme. Les gens veulent un leader ferme pour faire de l’ordre. Même ma mère!» Malgré les propos racistes, misogynes ou homophobes? «Les Brésiliens sont plus conservateurs qu’on le croit. Beaucoup veulent un retour à la famille traditionnelle.»

Pour

Un homme honnête

«J’ai voté blanc au premier tour. Mais dimanche, je soutiens Bolsonaro. Il a l’air honnête. Je refuse ce Parti travailliste si corrompu!» Gabrielle Koehler, 34 ans, est dans le trading à Genève. Arrivée en Suisse en 2007, elle est ingénieure et a un master en management international. Des propos de Bolsonaro la gênent, mais elle relativise. «Bien des gens au Brésil n’aimeraient pas avoir un fils gay, mais ils ne maltraitent pas les homosexuels. Il va gouverner pour tous. Et surtout, lutter contre la violence. On n’ose plus sortir de chez soi!»

Comme en Suisse

«J’ai créé une entreprise au Brésil en 2010. En deux ans, c’était la faillite. Impôts, charges sociales, tout est si élevé!» Elon Araujo, 48 ans, est arrivé en Suisse en 1999 déjà. Il a deux sociétés à Genève, de cosmétiques et de limousines. «Je suis affilié au parti Novo de João Amoêdo. Dimanche, je voterai contre le travailliste. Même si je déteste les défauts de Bolsonaro. Il a dit par exemple que l’erreur de la dictature était d’avoir torturé sans tuer. Une énormité! Mais rappelons que Dilma Rousseff et ses amis terroristes ne voulaient pas la démocratie. Les États-Unis ont soutenu les militaires en Amérique latine pour empêcher des dictatures communistes. Et le régime brésilien n’était pas le pire. Alors oui, Bolsonaro paraît dur, mais il veut vendre les entreprises d’État inutiles, garantir la propriété privée et autoriser la possession d’une arme. Comme en Suisse.»

Égalité salariale

«J’avais voté pour Lula en 2002, mais il a déçu mes espoirs. Loin de casser le système de corruption politique, il a été à la tête d’un parti trempé dans l’un des pires scandales. Jair Bolsonaro, député depuis vingt-sept ans, n’est pas corrompu. Au Brésil, c’est un exploit!» Luciana Oliveira, 43 ans, est en Suisse depuis 2005. Licenciée en économie, elle est devenue éducatrice spécialisée. «Bolsonaro, c’est un sanguin, il s’emporte et dérape. On le dit misogyne parce qu’il y a quelques années, insulté en public, il a répliqué à une députée qu’il ne la violerait jamais parce qu’elle était trop laide. Mais le contexte, c’était un débat parlementaire où il voulait faire baisser à 16 ans la majorité pénale pour jeter en prison un criminel qui avait violé et découpé une fille! Bolsonaro n’est pas misogyne, son programme prône l’égalité salariale pour une productivité égale!» Quant au risque autoritaire, Luciana Oliveira n’y croit pas. «C’est un démocrate, et les pouvoirs du président sont limités par le Congrès.»

Neutre

Désespoir

«Je vote blanc. Aucun des deux candidats ne va sauver le pays. Haddad, c’est un travailliste. Bolsonaro, des promesses en l’air et un discours effrayant.» Michel Russo, 38 ans, est depuis 2010 en Suisse. Basé à Genève, ce professeur de danse est exaspéré. «Les Brésiliens se déchirent. Des amis, des familles ne se parlent plus. Facebook est un champ de bataille. Avec des choses absurdes: je connais des femmes, des Noirs, des homosexuels qui votent Bolsonaro. Par désespoir, pour tenter autre chose. Il y a des endroits au Brésil qui n’ont toujours pas d’électricité, pas d’égouts!» (24 heures)