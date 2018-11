Les Emirats-Unis gracient un Britannique

Les Emirats arabes unis ont gracié lundi un doctorant Britannique, Matthew Hedges, moins d'une semaine après l'avoir condamné à la perpétuité pour espionnage, une décision saluée immédiatement par Londres.

La condamnation de ce ressortissant britannique avait suscité choc et stupéfaction à Londres, un allié clé des Emirats. M. Hedges est l'un des 700 prisonniers graciés par le président émirati à l'occasion de la fête nationale.

«Une grâce présidentielle a été décidée avec effet immédiat par cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, président des Emirats arabes unis», a indiqué le ministère des Affaires présidentielles, dans un communiqué.

Arrêté à l'aéroport de Dubaï le 5 mai, Matthew Hedges, âgé de 31 ans et doctorant à l'université de Durham (nord-est de l'Angleterre), avait été condamné mercredi dernier à la perpétuité par le tribunal fédéral d'Abou Dhabi pour espionnage au profit d'un pays étranger.

Selon son épouse Daniela Tejada, Matthew Hedges faisait des recherches sur la politique étrangère et interne des Emirats en matière de sécurité après le Printemps arabe de 2011. Il y avait vécu «plusieurs années» avant de revenir au Royaume-Uni en 2015, a-t-elle affirmé.

«M. Hedges sera autorisé à quitter les Emirats arabes unis une fois les formalités accomplies», ont précisé les autorités sans donner davantage de précisions.

Cette grâce a été décidée en réponse à une lettre de la famille de M. Hedges transmise par les autorités britanniques, a indiqué un responsable émirati, Jaber al-Lamki, lors d'une conférence de presse.

Le responsable a toutefois diffusé une vidéo présentée comme contenant une confession de M. Hedges avouant être un agent des services secrets britanniques. Il «est à 100% un agent des services secrets et a été reconnu coupable d'espionnage», a insisté le responsable en affirmant que M. Hedges avait avoué ces faits.

«Folle de joie»

La femme du doctorant, Daniela Tejada, qui a pour la dernière fois vu son mari le jour de sa condamnation, s'est dite «absolument folle de joie».

Interrogée sur la BBC sur les accusations d'espionnage portées contre son mari, elle a répondu: «Au fond de mon coeur, je sais qu'il n'est pas» un espion. Mais «si c'est ce qu'il faut pour le ramener, je me réjouis de la nouvelle», a-t-elle ajouté.

«Malgré notre désaccord avec les accusations, nous sommes reconnaissants au gouvernement des Emirats arabes unis pour avoir résolu le problème rapidement», a réagi le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, sur Twitter.

