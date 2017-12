Les Etats-Unis saisis par une vague de froid

Les vents arctiques, qui ont soufflé cette semaine sur une grande partie des Etats-Unis, ont encore resserré leur étreinte sur un territoire américain saisi par le froid. Les prévisionnistes appellent à la plus grande prudence à l'approche du réveillon du Nouvel An.

Témoignant de l'ampleur du phénomène météorologique, la vague de froid a atteint la Californie, où des pluies glaciales sont tombées en certains endroits.

Pour le deuxième jour consécutif, le Dakota du Nord et la partie la plus septentrionale du Minnesota ont subi les températures parmi les plus froides du pays. Elles devraient avoisiner samedi les -34,4 degrés Celsius dans certaines parties du Dakota du Nord.

A Manhattan, où des centaines de milliers de personnes sont attendues pour célébrer la nouvelle année, les températures devraient atteindre -12 degrés.

Dans l'Etat du Maine, bordé au nord par le Québec, le gouvernement a décrété l'Etat d'urgence afin de permettre aux transporteurs de fuel domestique à travailler au-delà des horaires autorisés. (ats/nxp)