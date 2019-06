Les Obama se mettent au podcast

La maison de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, a conclu un accord avec Spotify. Elle prévoit la production de podcasts pour la plateforme de musique en ligne qui cherche à se diversifier.

«Nous sommes enthousiastes (...) parce que les podcasts offrent une opportunité extraordinaire d'encourager un dialogue constructif, faire sourire les gens et les faire réfléchir et, espérons le, nous rapprocher un peu les uns des autres», a commenté l'ancien président américain, cité dans un communiqué conjoint entre Spotify et Higher Ground.

Une «opportunité»

Egalement citée dans le communiqué, Michelle Obama a insisté sur «l'opportunité» que présente ce partenariat «de donner de l'écho aux voix qui sont trop souvent ignorées ou réduites au silence».

Spotify s'est engagé depuis l'an dernier dans le développement de son offre de podcasts. Il a notamment racheté, en février, pour 230 millions de dollars, le groupe Gimlet Media, l'une des références des programmes de qualité aux Etats-Unis.

Transition vers le payant

A mesure que le secteur se structure, plusieurs acteurs majeurs cherchent à faire évoluer les podcasts d'un modèle presque exclusivement appuyé sur la gratuité et les recettes publicitaires vers un modèle payant.

La plateforme Luminary, qui a déjà levé 100 millions de dollars auprès d'investisseurs, s'est lancée fin avril avec une offre d'abonnement à 7,99 dollars par mois.

Mardi, c'est le service français Majelan qui a fait ses débuts avec des programmes accessibles dans plus de 50 pays et un abonnement premium à 4,99 euros par mois. Créé en 2018, Higher Ground avait déjà conclu un accord avec Netflix portant sur la production de films, séries et documentaires en exclusivité la plateforme de vidéo en ligne. (ats/nxp)