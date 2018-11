Les Russes de 16 à 60 ans indésirables en Ukraine

Les ressortissants russes âgés de 16 à 60 ans ne seront désormais plus autorisés à pénétrer sur le territoire ukrainien, a annoncé vendredi le chef des services douaniers. Cette décision intervient sur fond de flambée de tensions avec la Russie.

«L'entrée des étrangers - principalement celle des citoyens de la Fédération de Russie - est aujourd'hui limitée. Plus d'admission des citoyens de la Fédération de Russie de sexe masculin âgés de 16 à 60 ans», a déclaré Petro Tsiguikal.

Au cours de la même réunion, le président ukrainien Petro Porochenko a précisé que cette «limitation» s'appliquerait «sauf pour des raisons humanitaires explicitement spécifiées dans les instructions».

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a condamné les «gestes sauvages du gouvernement» ukrainien, dénonçant un État ukrainien «complètement dysfonctionnel» et laissant entendre que la Russie ne prendrait pas de mesures réciproques.

Les tensions entre Kiev et Moscou sont vives depuis l'incident naval survenu dimanche dans le détroit de Kertch. Les forces russes y ont arraisonné trois bâtiments ukrainiens qu'elles accusent d'avoir franchi illégalement la frontière maritime et de ne pas avoir obtempéré aux sommations. Kiev a proclamé mercredi la loi martiale dans les zones les plus vulnérables d'Ukraine. (ats/nxp)