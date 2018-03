Les Samoa créent un sanctuaire pour requins

Les îles Samoa ont annoncé la création dans leurs eaux d'un sanctuaire pour les requins, une espèce menacée d'extinction.

«Nous ne pouvons rester sans rien faire quand la demande en produits provenant des requins est en train de priver les générations futures de ces espèces de grande valeur sur les plans culturel, écologique et économique», a déclaré cette semaine le Premier ministre Tuilaepa Sailele au Samoa Observer.

«Continuons à protéger ces espèces menacées pour nos prochaines générations.» Bien que la superficie terrestre des Samoa soit réduite, les eaux de l'archipel s'étendent sur 129'000 kilomètres carrés, soit l'équivalent du territoire de l'Angleterre.

Le premier sanctuaire pour requins au monde fut créé en 2009 par l'archipel de Palau (ou Palaos), ce qui eut pour conséquence d'interdire leur pêche dans toute sa zone économique exclusive (ZEE), soit 630'000 kilomètres carrés.

Les Kiribati, les îles Cook et la Nouvelle-Zélande ont pris des mesures similaires. Selon World Wildlife Fund, plus de 70 millions de requins sont tués chaque année pour leurs ailerons et de nombreuses espèces de squales sont menacées. (afp/nxp)