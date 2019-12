Les TGV reprennent du service progressivement

Le trafic TGV, limité à la desserte Zurich-Bâle-Paris les premiers jours de la grève sur la réforme des retraites en France, reprend progressivement depuis lundi sur la ligne Genève-Paris. Il va continuer à s'étoffer dans les prochains jours, selon la société Lyria.

De jeudi à samedi, l'entreprise garantit un aller-retour entre la cité de Calvin et la Ville lumière et deux allers-retours entre Bâle et la capitale française. Dimanche, le nombre de TGV Genève-Paris passera à trois par jour (matin, milieu et fin de journée).

Lyria assure «tout mettre en oeuvre pour poursuivre la reprise progressive du trafic». Les voyageurs détenteurs d'un billet pour des circulations entre le 4 et 15 décembre pourront l'échanger ou le faire rembourser sans frais jusqu'à mardi prochain, quel que soit le tarif, y compris les tarifs non échangeables/non remboursables, ajoute la société gestionnaire des liaisons TGV avec la Suisse. (ats/nxp)