Les USA «prêts à agir» en Syrie si l'ONU est bloquée

Les Etats-Unis ont fait circuler lundi aux Nations unies un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu à Damas et dans la Ghouta orientale. Ils ont prévenu qu'ils seraient prêts à agir si le Conseil de sécurité devait être paralysé.

Le texte réclame une suspension immédiate des hostilités pour une période de 30 jours et demande au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de «développer urgemment des propositions pour le contrôle de l'application de cette cessation des hostilités».

SYRIA: US Ambassador to UN Nikki Haley after presenting new draft resolution: 'Prepared to act if we must' @AFP #Syria #EasternGhouta pic.twitter.com/OwwKCgMEb4