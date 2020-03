Les affaires judiciaires plombent les Municipales en France

À quelques jours du premier tour des élections municipales qui se tient ce dimanche en France, le sentiment du «tous pourris» à l'égard des politiques risque encore d'avoir le vent en poupe. Et pour cause, ces dernières semaines, les affaires politico-judiciaires qui mêlent d'anciens ou d'actuels élus de la République sont retentissantes. Petit récapitulatif non exhaustif et limité à l'actualité de ces derniers mois.

Il y a d'abord l'ancien premier ministre François Fillon (LR) et son épouse Penelope. Mardi, le Parquet national financier a requis cinq ans de prison, dont deux ferme, et 10 ans d'inéligibilité pour François Fillon, ainsi que 3 ans avec sursis pour son épouse Penelope et 375 000 euros d'amende dans l'affaire des emplois fictifs présumés. On s'en souvient, cette dernière avait coulé la campagne de celui qui faisait figure de favori dans la course à la présidentielle de 2017. Une chute brutale pour l'ancien homme fort de Nicolas Sarkozy.

Le retour de Nicolas Sarkozy

Président de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy a précisément choisi de sortir de son silence politique pour soutenir, ce début de semaine, Rachida Dati (LR) dans la course à la mairie de Paris. L'ancien président est lui aussi dans le collimateur de la justice dans trois procédures en cours. Dans l'affaire des écoutes judiciaires, il a vu ses derniers pourvois en cassation être rejetés l'an dernier et un procès pour corruption se tiendra en octobre de cette année. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien chef d'État sera jugé pour corruption.

En parallèle, des procédures sont également toujours en cours pour financement illégal de campagne dans l'affaire dite «Bygmalion» et sur le dossier des liens avec le régime libyen de Kadhafi. Dans ce dernier cas, Nicolas Sarkozy avait été mis en examen en 2018 pour corruption passive, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens.

À droite toujours, comment ne pas évoquer le cas de Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, et de sa première adjointe et épouse, Isabelle Balkany? Ils ont été condamnés le 3 mars dernier, en appel, à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Ils ont renoncé à se pourvoir en cassation.

Tous les partis concernés

Le parti du président Emmanuel Macron n'est pas en reste puisque Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, fait l'objet d'une mise en examen pour «prise illégale d'intérêts» dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne. Il est toujours en place et dispose de la confiance du président de la République.

Citons encore le cas de Jean-Luc Mélenchon, bouillonnant leader de la France insoumise, lequel a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende pour «actes d’intimidation contre l’autorité judiciaire, rébellion et provocation», à la suite d'une perquisition filmée en direct. Souvenez-vous du désormais fameux: «La République, c'est moi.»

Enfin, le parti de Marine Le Pen – le Rassemblement national – n'est pas en reste. En situation financière délicate, le parti pourrait encore pâtir des procédures en cours. À commencer par celle du microparti «Jeanne», pour lequel le jugement portant sur plusieurs affaires d'escroqueries présumées sera rendu en avril prochain. Plusieurs cadres du Rassemblement national, dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, sont également mis en examen dans le dossier des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens.

Moralisation de la vie publique

On l'aura compris, on est donc encore loin des effets concrets d'un des premiers textes votés sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, à savoir la moralisation de la vie publique. Ce texte faisait suite à l'affaire Jérôme Cahuzac (PS), ancien ministre de François Hollande condamné en appel en mai 2018 à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Une peine qu'il purge avec un bracelet électronique dans sa résidence corse.

Ces affaires ne sont pas nouvelles dans la vie politique française, un bref coup d’œil dans les archives le rappelle. Toutefois, la fréquence de ces dernières aura-t-elle un impact sur les résultats de ce dimanche? Difficile à dire. Mais elles ont au moins le mérite de nous renvoyer à la lecture de «L'Esprit des lois» de Montesquieu et à une phrase déjà mise en avant par nos confrères de «La Dépêche». «Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.»