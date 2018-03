Les animaux ont leur propre loi pour les protéger

Il y avait jusqu'à présent sept Codes qui, en France, régissaient le rapport humain à celui de l'animal: le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code rural et de pêche maritime, le Code de l'environnement, le Code des collectivités territoriales, et le Code de la santé publique. Il n'y en aura désormais plus qu'un: «le Code de l'animal», édité par la Fondation 30 millions d'amis.

Fruit d'un an de travail effectué par des professeurs de droit privé et spécialistes du droit animalier, il réunit les milliers de directives françaises et européennes ainsi que les grandes décisions qui ont fait jurisprudence concernant les animaux de compagnie, les animaux de la ferme ou encore les animaux sauvages, nous explique «Le Parisien».

Prenez par exemple les actes de cruauté envers les animaux. Ils sont passibles de deux ans d'emprisonnement et de 30'000 euros d'amende, selon le Code pénal. Ou encore l'article 515-4 du Code civil qui, depuis une loi de 2015, dispose que «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité», plaçant ainsi les animaux «en état de lévitation entre les personnes et les biens», résume «30 millions d'amis». Tous ces articles de loi sont désormais réunis dans un seul et même ouvrage de plus de... 1000 pages.

3 ans après avoir obtenu la reconnaissance du caractère « vivant et sensible » des animaux dans le #Codecivil en 2015, la Fondation #30millionsdamis fait encore évoluer le Droit Animalier en créant le 1er Code de l’animal. Une avancée majeure ! https://t.co/unj0tSBKz8 — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 21 mars 2018

Cet ouvrage est destiné aux magistrats, procureurs, avocats, vétérinaires, étudiants ou enseignants et «facilitera le travail de ceux qui s'intéressent à la protection animale en leur permettant d'avoir une vision générale et complète de la question», commente la présidente de l'ONG de lutte contre l'exploitation animale L214-1, Reha Hutin, auprès du quotidien français «Le Monde». Avant, la moitié des cas étaient classés sans suite. Aujourd’hui, les magistrats sont moins frileux pour appliquer les lois: nous assistons régulièrement à des condamnations à de la prison ferme, ce qui était exceptionnel par le passé», s'est-elle encore félicitée.

(nxp)