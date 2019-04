Les attentats sont une «insulte à l'humanité»

Le chef de file des catholiques du Sri Lanka, Mgr Malcolm Ranjith, a célébré une messe privée diffusée en direct à la télévision après l'annulation de tous les offices publics de peur de nouvelles attaques. Une veillée a néanmoins été organisée sous haute surveillance devant l'église Saint-Antoine, dans la capitale, à 8h45, l'heure à laquelle l'édifice avait été attaqué le dimanche précédent par un kamikaze, tuant des dizaines de fidèles.

Le prélat a débuté la messe en appelant à la paix et à l'unité dans cette nation multiethnique d'Asie du Sud. «Ce qui s'est passé dimanche dernier est une immense tragédie, une insulte à l'humanité», a dit l'archevêque. Il a appelé les fidèles à faire preuve de bonté les uns envers les autres en signe de respect pour toutes les victimes de ces attentats qui ont fait 253 morts et près de 500 blessés.

President, Prime Minister & Opposition Leader were present at the Archbishop's house for the Sunday Mass led by Cardinal Malcolm Ranjith which was broadcast live on TV pic.twitter.com/9As1gvLYs4