Les baleiniers sont rentrés au port

Une flotte de cinq navires avait entamé sa campagne en novembre dans le cadre de la très controversée chasse à la baleine dite «scientifique» menée par le Japon. Trois baleiniers, y compris le principal navire de la flotte, le Nisshin Maru, sont arrivés samedi matin au port de Shimonoseki, dans l'ouest du Japon, a indiqué un responsable du port.

Au total, les cinq baleiniers ont tué 333 baleines de Minke (petits rorquals) comme prévu sans avoir été interrompus par des opposants à ces campagnes, a affirmé l'Agence de la pêche dans un communiqué.

Three ships from a Japanese whale-hunting fleet returned to their home port of Shimonoseki carrying on board 333 minke whales harpooned during a trip into the Antarctic Ocean.https://t.co/taWJnRInOP