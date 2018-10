Les candidats abattent leurs dernières cartes

Jair Bolsonaro sur internet, son adversaire de gauche, Fernando Haddad, dans une favela: les deux finalistes de la présidentielle au Brésil ont joué leurs dernières cartes samedi, à la veille d'un scrutin qui devrait voir le candidat d'extrême droite l'emporter.

Après trois semaines d'une campagne de 2e tour sous haute tension, entachée de violences et d'insultes, les deux prétendants à la fonction suprême ont tenté d'arracher les derniers suffrages dans un pays plus divisé que jamais.

Les derniers sondages des instituts Ibope et Datafolha publiés samedi soir ont montré une diminution de l'avance de Jair Bolsonaro, 63 ans, à la sympathie affichée pour la dictature militaire (1964-1985), à 54-55% des intentions de vote, contre 46-45% pour Fernando Haddad, 55 ans, le candidat du Parti des travailleurs (PT) et poulain de l'ex-président Lula.

Brazil Elections all 3 FINAL Polls are as follows:

43% Haddad x 43% Bolso (Vox Populi)

45% Haddad x 55% Bolso (Datafolha)

46% Haddad x 54% Bolso (IBOPE)

All Poll trends show Haddad moving UP and Bolsonaro dropping.

My hunch? It's still pretty fluid and up for grabs.