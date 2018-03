Les civils fuient par milliers la Ghouta

Des milliers de civils ont fui jeudi l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, près de Damas. Le régime syrien est parvenu à y reprendre une ville-clé, Hammouriyé, à la faveur de son offensive meurtrière lancée il y a bientôt un mois.

Un autre exode a lieu dans le même temps dans le nord-ouest de la Syrie, où 30'000 civils ont également pris la fuite depuis mercredi face aux bombardements turcs sur la ville d'Afrine, un bastion des combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG).

Sept ans jour pour jour après le début du conflit syrien, le régime de Bachar el-Assad, soutenu par son allié russe, semble lui plus que jamais déterminé à reconquérir l'intégralité du territoire. Il est déjà parvenu à en reprendre plus de la moitié.

Plus de 1200 civils tués

Depuis le 18 février, le régime s'est principalement lancé dans une offensive aérienne et terrestre contre l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, dernier fief insurgé proche de la capitale.

Après plus de trois semaines de bombardements, il a repris le contrôle de plus de 70% de l'enclave, au prix d'un sanglant coût humain: près de 1250 civils, dont plus de 250 enfants, ont été tués, tandis que plus de 4800 ont été blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les civils fuient

Dans l'enclave assiégée depuis 2013 et désormais scindée en trois secteurs du fait de l'avancée du régime, plus de 12'000 civils sont parvenus jeudi à fuir Hammouriyé et d'autres localités du sud, d'après l'OSDH, ce qui en fait l'exode le plus massif en un mois.

Des correspondants de l'AFP ont confirmé que des milliers de personnes fuyaient vers des zones gouvernementales, à pied, en voiture ou à moto, à la faveur d'un couloir ouvert par le régime. «Hammouriyé est désormais quasiment vide», a rapporté l'un d'eux.

Dans l'après-midi, l'OSDH a ensuite indiqué que l'armée syrienne, qui avait pénétré dans Hammouriyé mercredi soir, était parvenue à reprendre l'intégralité de la ville «après le retrait des rebelles» de Faylaq al-Rahmane.

Président du CICR sur place

Présent dans un convoi qui a acheminé jeudi de l'aide dans le secteur nord de l'enclave, à Douma, le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer a dit avoir été confronté à «l'une des plus fortes scènes de destruction totale» depuis qu'il est en fonction.

«Il y a trois dossiers cruciaux à améliorer: l'accès de l'aide humanitaire, la protection des civils et les conditions de traitement des détenus», a-t-il déclaré. «Pendant combien de temps, les puissances qui sont derrière ces combats vont-elles les laisser s'éterniser?», a-t-il encore déclaré, cité dans un communiqué.

Le convoi alimentaire, conjoint avec l'ONU, le troisième en dix jours, a apporté de l'aide pour plus de 26'000 personnes dans ce secteur nord, contrôlé par le groupe rebelle Jaïch al-Islam.

Handicap International (HI) a pour sa part condamné à Genève le décès mercredi d'un employé d'une ONG syrienne partenaire, tué dans des bombardements dans la Ghouta orientale avec sa femme et ses deux enfants.

Exode aussi à Afrine

Dans une Syrie en ruines et morcelée, la guerre se poursuit sur un autre front, dans le nord-ouest, où la Turquie mène depuis le 20 janvier, avec l'aide de supplétifs syriens, une offensive contre l'enclave kurde d'Afrine, à proximité de sa frontière.

Comme pour la Ghouta, des milliers de civils - plus de 30'000 civils, selon l'OSDH - ont fui ces dernières 24 heures les bombardements, turcs cette fois, sur la ville d'Afrine, chef-lieu de l'enclave éponyme.

Les habitants restés dans la ville quasi encerclée ont fait la queue devant les boulangeries ou acheté de l'eau auprès de camions-citernes. La ville souffre d'une pénurie d'eau depuis que les forces turques se sont emparées du barrage de la région ces dernières semaines.

Les civils ayant fui ont trouvé refuge notamment dans les localités de Nobol et Zahra, sous contrôle du régime Assad.

Ville «très bientôt nettoyée»

La Turquie a de son côté réaffirmé que la ville d'Afrine serait «très bientôt nettoyée» des YPG, combattants kurdes de Syrie alliés des Etats-Unis dans la lutte contre les djihadistes mais qu'Ankara considère comme des «terroristes». (ats/nxp)