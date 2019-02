Les démocrates veulent des réponses pour Rusal

Trois influents élus démocrates américains ont demandé dans une lettre au secrétaire au Trésor Steven Mnuchin de justifier les raisons de la levée des sanctions contre le géant russe Rusal. Selon eux, cette décision laisse «beaucoup de questions sans réponse».

Dans un tweet vendredi, Eliot Engel, président de la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, a demandé "pourquoi le Trésor a assoupli les sanctions sur les entreprises liées à l'oligarque russe Oleg Deripaska ?". "Cela pourrait-il avoir un rapport avec les relations d'affaires avec la Russie" du président Trump, ajoute-t-il.

Why did @USTreasury ease sanctions on businesses tied to Russian oligarch Oleg #Deripaska? Could it have something to do w/POTUS' business dealings in Russia? His cozy relationship w/Putin? We need answers, so @RepMaxineWaters @RepAdamSchiff & I wrote to Sec. Mnuchin to find out. pic.twitter.com/OidhOLsAsD