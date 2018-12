Les députés se déchaînent contre l'accord de May

Croissance des services au plus bas

La croissance des services au Royaume-Uni a ralenti en novembre à son rythme le plus faible depuis le lendemain du référendum pour le Brexit, en pleine incertitude autour du processus de sortie de l'UE, a annoncé mercredi le cabinet IHS Markit.



L'indice PMI des directeurs d'achat des entreprises du secteur a chuté à 50,4 points, après les 52,2 points enregistrés en octobre et les 53,9 points de septembre. Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendaient à bien mieux (52,5 points). Selon cet indicateur, l'activité progresse lorsque l'indice est supérieur à 50 points et elle se contracte quand il est inférieur à ce seuil.



Le cabinet d'analyse a souligné que la détérioration dans ce secteur crucial pour l'économie du Royaume-Uni était visible tant dans l'activité des entreprises que pour leurs perspectives d'affaires.