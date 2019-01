Les députés voteront sur le Brexit le 15 janvier

Les députés britanniques voteront le 15 janvier sur l'accord de Brexit négocié entre Londres et l'Union européenne, a déclaré mardi un porte-parole de Downing Street.

Les débats sur ce texte doivent reprendre mercredi à la Chambre des Communes. Mais son adoption demeure très compromise tant il est décrié à la fois par les «Brexiters» et par les europhiles.

La Première ministre Theresa May a déclaré qu'elle continuait à travailler avec Bruxelles pour obtenir des assurances susceptibles de convaincre les députés, après s'être déjà entretenue avec des dirigeants européens pendant la période de Noël.

Theresa May’s spokesman says the government plans to hold a vote on its Brexit deal on January 15.



