Les diplomates expulsés quittent Moscou

Les diplomates américains expulsés par la Russie en représailles à l'expulsion de 60 diplomates russes par Washington dans l'affaire Skripal ont quitté jeudi matin leur ambassade de Moscou pour les Etats-Unis. Ils devaient quitter le pays jeudi au plus tard.

Plusieurs dizaines de diplomates américains et leur famille ont quitté l'ambassade à bord de trois autocars et d'un minibus au petit matin, peu après 06h30 locales (05h30 en Suisse), a constaté un journaliste de l'AFP.

Auparavant, l'ambassade des Etats-Unis a été pendant de longues heures le théâtre d'un incessant va-et-vient de véhicules, transportant notamment les bagages ou encore les animaux domestiques des diplomates expulsés.

