Les dirigeants africains se réunissent en Mauritanie

Les dirigeants de l'Union africaine (UA) étaient réunis dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale. Il s'agit d'un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse.

Sous haute sécurité

«C'est un sommet historique qui s'ouvre aujourd'hui pour la première fois dans ce pays fondateur de l'Union africaine qu'est la Mauritanie», a déclaré le président Mohamed Ould Abdel Aziz dont le pays accueille ce sommet qui doit s'achever lundi.

Dans la capitale mauritanienne quadrillée par les forces de sécurité, les hôtels affichent complet pour ce 31e sommet ordinaire de l'UA, qui doit réunir une quarantaine de chefs d'Etat africains et le président français Emmanuel Macron.

La conférence s'ouvre après un attentat suicide perpétré vendredi au Mali contre le QG de la force conjointe du G5 Sahel lancée en 2017, qui a fait trois morts, dont deux militaires de cette force. Cet attentat démontre qu'il «y a encore énormément de failles» dans la sécurité qui doivent être «corrigées», a déclaré le président mauritanien, cité par la chaîne France 24.

«Nous soutenons les pays qui font face à des attaques terroristes. Nous condamnons ces attaques», a déclaré de son côté le président rwandais, Paul Kagame, président en exercice de l'UA.

#Nouakchott - The issue of #western_Sahara will be included, for the first time, as “a special and separate item” from the other issues on the agenda of the 31st African Union Summit, said in Nouakchott, Sahrawi Minister of Foreign Affairs Mohamed Salem Ould Salek. #AUSummit pic.twitter.com/WpJqV3YMZE