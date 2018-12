Les éleveurs de Varsovie aussi en «gilets jaunes»

Des agriculteurs, s'inspirant des protestations en France, vêtus de gilets jaunes, ont bloqué mercredi une autoroute en direction de Varsovie pour réclamer du gouvernement une aide aux éleveurs touchés par la peste porcine africaine (PPA).

«On proteste à la française, comme les «gilets jaunes», car les protestations pacifiques menées jusqu'à présent n'ont donné aucun résultat», a déclaré à l'AFP Mateusz Kacperkiewicz, un des participants, interrogé par téléphone. Selon lui, quelque 300 personnes participent au mouvement à Brwinov, à une trentaine de kilomètres de Varsovie.

Les policiers venus sur place pour convaincre les manifestants de libérer l'axe routier portaient cependant eux aussi des gilets jaunes. En début d'après-midi, la situation restait bloquée.

«Nous réclamons une lutte efficace contre la PPA et le versement de dédommagements aux éleveurs de porcs qui ont perdu tout leur cheptel», a ajouté Mateusz Kacperkiewicz. «Nous allons protester jusqu'au bout. Nous attendons le premier ministre», a-t-il dit. Le premier cas de peste porcine africaine, chez le sanglier, a été enregistré en Pologne en 2014.

Plus de 200 foyers de la maladie chez le porc et plus de 3000 sangliers contaminés ont été répertoriés depuis en Pologne, principalement dans l'est du pays, selon l'Inspection vétérinaire nationale.

Plus de 25.000 porcs ont été abattus cette année en Pologne à cause de la PPA, principalement dans l'est du pays.

Selon le ministre de l'Agriculture, Jan Ardanowski, qui s'est rendu sur place pour rencontrer les agriculteurs, aucun cas de PPA n'a été enregistré en Pologne depuis le mois de septembre. (afp/nxp)