Les enquêteurs russes appellent Londres à l'aide

Le Comité d'enquête russe, qui mène des investigations sur l'empoisonnement de Ioulia Skripal, fille de l'ex-agent double Sergueï Skripal, demande à la Grande-Bretagne de fournir une assistance légale. La police britannique a indiqué mercredi que les Skripal auraient été exposés au poison sur le pas de porte de leur domicile.

Les enquêteurs russes demandent «à leurs collègues britanniques d'effectuer un certain nombre d'actes de procédure visant à établir les circonstances de ce crime, et de fournir des copies des éléments de l'enquête criminelle», ont-ils indiqué jeudi.

Le Comité d'enquête, qui dépend de l'autorité du Kremlin, demande aussi à Londres de lui fournir «les résultats de l'inspection du lieu où Ioulia Skripal a été découverte inconsciente ainsi que les résultats de son examen médical».

Moscou a annoncé le 16 mars dernier avoir ouvert une enquête sur l'agression de Ioulia Skripal le 4 mars dernier et sur la mort d'un homme d'affaires russe, Nikolaï Glouchkov, dont le corps sans vie a été retrouvé à Londres le 12 mars.

Toujours hospitalisés

Ioulia Skripal a été empoisonnée avec son père à l'aide d'un agent neurotoxique. Les deux sont hospitalisés dans un état critique depuis qu'ils ont été retrouvés inconscients sur un banc devant un centre commercial de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

Le gouvernement de Theresa May juge hautement probable que la Russie soit responsable de cette tentative d'assassinat. Mais Moscou dément. Mercredi, Londres a indiqué que ses experts avaient déterminé que la plus haute concentration de l'agent neurotoxique «se trouvait sur la porte d'entrée du domicile» des Skripal. «Des traces de l'agent innervant ont été trouvées dans d'autres lieux mais à des concentrations plus faibles», a précisé la police. (ats/nxp)