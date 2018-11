Les évêques américains prônent la transparence

Les évêques américains ont prôné mercredi la transparence face aux scandales d'abus sexuels qui touchent l'Eglise catholique aux Etats-Unis. Ils ont toutefois échoué à s'accorder sur les critères nécessaires pour la dénonciation d'un prêtre accusé de pédophilie.

«Nous devons absolument être ouverts et transparents» pour couper court aux «spéculations» et aux soupçons de «couverture» d'un crime, a affirmé l'évêque Christopher Coyne à l'issue de la conférence des évêques américains, à Baltimore.

Cette conférence a été régulièrement mise en cause ces dernières années pour sa gestion du scandale des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique américaine. Point culminant d'une série de scandales dans plusieurs évêchés du pays, les services du procureur de Pennsylvanie ont publié à la mi-août un rapport accablant, détaillant des abus perpétrés durant plusieurs décennies par plus de 300 prêtres et dont ont été victimes plus de 1000 enfants.

Commissions d'enquête

Le rapport dépeint une hiérarchie ayant souvent activement oeuvré pour ne pas ébruiter les cas d'abus sexuels et pour protéger les auteurs de ces agressions. Plusieurs diocèses ont depuis mis en place des commissions d'enquête sur les accusations d'abus sexuels visant des prêtres. Certains ont publié des listes de religieux déclarés inaptes à la fonction. Mais l'Eglise a admis mercredi ne pas avoir de critère harmonisé pour ces listes noires.

«Nous n'avons pas de notion commune pour définir crédible », a aussi admis Oscar Cantu, l'évêque de San José. Il souhaite «des critères nationaux» alors que, jusqu'ici, «chaque évêque utilise son bon sens, avec l'aide d'une équipe de conseillers».

La conférence avait été marquée lundi par l'annonce surprise du Saint-Siège, qui a ordonné aux évêques de ne pas se prononcer sur des mesures de lutte contre les abus sexuels avant la tenue d'une rencontre des conférences épiscopales du monde entier, convoquée en février à Rome. (ats/nxp)