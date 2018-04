Les flammes ravagent un hôpital d'Istanbul

Un gigantesque incendie d'origine indéterminée s'est déclaré jeudi dans un important hôpital d'Istanbul, ont rapporté les médias turcs. Selon la même source, les patients ont été évacués à la hâte par le personnel médical.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at Taksim First Aid Hospital in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/hVDF2c0a1u