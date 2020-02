Malgré les menaces du président turc, les troupes du régime syrien ont continué leur progression mercredi dans la province d'Idleb, où elles mènent une offensive pour reconquérir l'ultime grand bastion dominé par les djihadistes et rebelles en Syrie. Elles se sont emparées d'une nouvelle ville-clé.

Djihadistes repliés

«Les forces du régime sont entrées à Saraqeb, après le retrait de centaines de combattants djihadistes et de factions alliées vers le nord de la ville», a dit l'OSDH, une ONG proche des rebelles.

«Les forces du régime ont commencé à ratisser les quartiers de Saraqeb et sont sur le point de prendre le contrôle de toute la route M5, où les djihadistes se sont repliés dans un petit village au nord de Saraqeb», a ajouté l'ONG.

Selon la télévision d'Etat syrienne, «les unités de l'armée arabe syrienne ont encerclé la ville de Saraqeb de trois côtés et surveillaient la jonction de la M4 avec la route M5». Saraqeb se trouve à la jonction de ces deux autoroutes clés que le régime cherche à reconquérir en vue de ressusciter une économie ravagée par près de neuf ans de guerre.

La voie M5 relie Alep, deuxième plus grande ville du pays et ancien poumon économique de la Syrie, à la capitale Damas, tandis que la M4 relie Alep à la ville côtière de Lattaquié. Il y a juste une semaine, les forces du régime appuyées par leur allié russe ont reconquis la ville clé de Maaret al-Noomane, traversée par la M5.

Plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants des provinces voisines d'Alep, Hama et Lattaquié, sont dominés par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda).

Cette région de trois millions d'habitants abrite aussi d'autres groupuscules djihadistes et diverses factions de l'opposition armée affaiblies.

The Assad forces backed by the Iranian and Russia took control on Saraqeb in #Idlib.

By that they besieged a new Turkish observation point, meanwhile the Turkish President Erdogan was asking them to withdraw from around the old besieged observation points . pic.twitter.com/8j4iT70yjN