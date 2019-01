Les «gilets jaunes» bloquent l'autoroute A7 à Lyon

18 gilets jaunes arrêtés pour avoir bloqué une plateforme Amazon

Dix-huit «gilets jaunes», dont une mineure, ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi soir en Saône-et-Loire après avoir tenté de bloquer la plateforme logistique Amazon de Sevrey, a indiqué samedi la préfecture.



Une soixantaine de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés près de la plateforme et un officier de gendarmerie a été blessé au pied, précise cette source dans un communiqué.

Après l'intervention de cinquante membres du groupement de gendarmerie départementale, les «gilets jaunes» ont quitté la plateforme Amazon. Ils ont alors commencé à entraver et bloquer la circulation sur la D906 (anciennement nationale 6) entre Sevrey et Lux, détaille la préfecture.



Les manifestants ont ensuite «insulté les forces de l'ordre et jeté des pierres», ajoute cette source, précisant que des interpellations avaient été effectuées pour entrave à la circulation et refus de se soumettre aux sommations de se disperser.