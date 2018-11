Les grandes entreprises taxées pour aider les SDF

Les habitants de San Francisco aux Etats-Unis ont voté massivement mardi en faveur d'un impôt sur les grandes entreprises de la ville pour aider ses milliers de sans-abri, selon les résultats officiels mercredi, une taxe qui divise âprement certains patrons de la «tech».

La mesure, baptisée «Prop C», et approuvée par 60% des électeurs de la ville, doit rapporter selon ses promoteurs 250 à 300 millions de dollars pour financer l'aide aux SDF, un problème endémique dans cette cité de près de 900'000 habitants, où se trouvent notamment les sièges de Twitter, Uber, Airbnb, du groupe de «cloud» informatique Salesforce ou en encore des startups de paiement Stripe et Square.

Elle avait déclenché une vive querelle par Twitter et interviews interposés entre le patron de Salesforce Marc Benioff, fervent promoteur de la taxe, et celui de Twitter Jack Dorsey, également à la tête de Square, opposé à ce nouvel impôt, de même que Patrick Collison, dirigeant de Stripe. Ce vote «signifie que les sans-abri auront un toit et l'aide dont ils ont besoin !», s'est réjoui Marc Benioff sur Twitter mercredi.

Prop C’s victory means the homeless will have a home & the help they truly need! Let the city come together in Love for those who need it most! There is no finish line when it come to helping the homeless. Thank you amazing supporters of Prop C! pic.twitter.com/0JOXCua1m1