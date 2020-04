Les hôpitaux russes sont débordés face au Covid-19

Le pic du coronavirus est attendu d’ici à la mi-mai en Russie mais le pays est déjà rattrapé par l’un des points noirs des vingt ans au pouvoir de Vladimir Poutine: les défaillances du service de santé. «Nous n’avons aucun moyen de protection. Nous ne refusons pas de travailler. Mais le faire dans ces conditions est impossible», a lancé dans une vidéo un collectif de médecins à l’Hôpital Pokrovskaya de Saint-Pétersbourg, obligé de refuser des malades, faute de lits et d’équipements de protection. Un exemple parmi d’autres en régions, où sont criants les manques en masques, gants, thermomètres, désinfectants. Docteurs et infirmières racontent coudre des masques dans de la gaze, d’autres portent un même masque pendant plusieurs jours.

«Pas de quoi se vanter»

Vladimir Poutine, qui a annoncé des primes pour les médecins (80 000 roubles mensuels, 1000 francs) et les infirmières (50 000 roubles, 650 francs), a lui-même reconnu des «pénuries» dans les hôpitaux. «On a beaucoup de problèmes, il n’y a pas de quoi se vanter», a-t-il expliqué. Des mots rares dans la bouche du chef du Kremlin. À Moscou, des vidéos montrent de longues files d’attente d’ambulances à l’entrée des hôpitaux. Alors que le bilan national s’alourdit à vive allure, dépassant les 32 000 cas et 270 décès, en hausse quotidienne désormais de plus de 15%, les défaillances du système de santé ont transformé des hôpitaux en vecteurs de la propagation.

Faute de précautions suffisantes, un médecin a ainsi créé à lui seul un foyer dans la République de Komi. Isolée dans le Grand Nord, cette région d’un million d’habitants est devenue en quelques jours l’une des zones les plus touchées derrière Moscou et Saint-Pétersbourg. Rentrant d’un déplacement, touché par le virus, le docteur est revenu dans la capitale régionale Syktyvkar. «Comme si de rien n’était, il a travaillé dans le principal hôpital, fait des opérations. Autour, il n’y avait que deux masques jetables par jour. Pas d’autres moyens de protection, confie une journaliste locale. Officiellement, à Komi, il y a 455 cas et trois morts. C’est sans doute bien plus…»

Des malades jeunes

La pression est d’autant plus grande que les médecins ne distinguent plus coronavirus et pneumonie, distinction ayant permis jusque-là de minimiser les chiffres de la pandémie. À Perm, dans l’Oural, une journaliste a raconté sa lente agonie: testée positive au Covid-19, elle a décrit sur les réseaux sociaux sa difficile hospitalisation jusqu’à la veille de son décès, officiellement pour «double pneumonie». Ce cas individuel confirme les doutes généraux sur les chiffres officiels. Les premiers tests n’étaient pas fiables, avec un taux d’erreur de 30% selon un expert du Ministère de la santé.

«On ne sait pas les vrais chiffres. Une certitude: ils sont nettement plus élevés», confirme Fiodor Katasonov, l’un de ces médecins dénonçant publiquement les défaillances. «Nos hôpitaux, surtout en régions, ne sont pas prêts: vieux bâtiments, équipements dépassés, personnel mal formé, salaires faibles… Ils font avec les moyens du bord mais payent le résultat des politiques publiques qui, à force de fermetures et d’optimisation, ont sacrifié l’hôpital», insiste-t-il. L’État et des groupes privés comme Sistema – holding de l’oligarque Vladimir Evtouchenkov, qui possède une chaîne de cliniques privées – ont certes investi. Mais les dépenses dans le système de santé représentent 5% du PIB en Russie, moitié moins que la moyenne internationale, selon la Banque mondiale.

Avec le coronavirus, le problème prend une nouvelle ampleur. Y compris à Moscou, où se concentrent les deux tiers des cas et décès. Une clinique de banlieue, contaminée, a dû fermer et son médecin-chef être placé sous respirateur. Dans une autre, neuf docteurs ont été diagnostiqués positifs. Ils auraient été insuffisamment protégés par leurs équipements et, du coup, plusieurs départements sont en quarantaine. Les services de santé de la capitale, de l’aveu même des autorités, atteignent déjà leurs limites. Parmi les chiffres inquiétants: plus de 45% des nouveaux malades ont entre 18 et 45 ans. Moscou se presse de construire à la hâte, sur un terrain vague en périphérie, un immense hôpital pour soigner de futurs malades. Ce chantier, qui devrait être fini la semaine prochaine, prouve à lui seul que les autorités se préparent au pire.