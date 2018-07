Les images de l'arrestation de Stormy Daniels

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a refait parler d'elle il y a quelques jours. La femme a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier pour des «attouchements» sur des clients dans un club où elle se produisait.

«C'est un coup monté pour des raisons politiques. Cela montre (que la partie adverse) est désespérée. Nous combattrons ces accusations bidon», a rapidement accusé son avocat, le très médiatique Michael Avenatti, qui la représente dans sa bataille judiciaire face à Donald Trump.

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2