Les jeunes Palestiniens de plus en plus nombreux à se droguer

Son premier joint de shit, Anas l’a fumé à 17 ans. «Pour être plus concentré à l’école», se souvient ce Palestinien de Wadi Joz, un quartier de Jérusalem-Est. C’était en 1999, à l’aube de la seconde Intifada (ndlr: révolte palestinienne). Puis, entre les violents affrontements avec la police israélienne et les défis du quotidien, il se défonçait: ecstasy, buvards d’acide, crystal meth. «Efficace pour fuir ma propre vie», pensait l’ex-vendeur de cigarettes. Il volait pour payer sa drogue.

Comme lui, 26 500 Palestiniens vivent avec une très forte dépendance aux drogues, selon une récente étude de l’Institut national palestinien de santé publique. Un homme sur 50. Et au moins cinq fois plus se drogueraient à l’occasion, évalue la Dr Salwa Massad, en charge de l’enquête. «Les consommateurs sont de plus en plus jeunes, jusqu’à huit ans», s’alarme la chercheuse. Et les femmes? «Elles n’osent pas en parler par peur d’être tuées dans des crimes d’honneur», admet-elle. Les chiffres de l’étude ne représentent donc que la pointe de l’iceberg!

Les Palestiniens se roulent des pétards de Spice, Mister Nice Guy, Amsterdam… De l’herbe pulvérisée à l’acétone, aux pesticides ou encore au poison pour les rats. «Sur le marché noir, il existe 45 sortes différentes», a recensé Issam Jweehan, directeur de l’association Al-Maqdese de Jérusalem-Est. Illustrés de super-héros et de voitures de luxe, les sachets en aluminium sont attrayants pour les jeunes et bon marché: entre 8 et 14 francs suisses pour 7 grammes. «L’addiction est immédiate et les effets peuvent être violents», explique Issam, ex-toxicomane depuis 28 ans. Le cannabis synthétique est entré dans les Territoires palestiniens par Israël, où il était vendu légalement jusqu’en 2013. Depuis son interdiction, les laboratoires clandestins ont poussé comme des champignons en Cisjordanie voisine.

Endormir la résistance?

Sur le terrain, la police palestinienne se targue d’avoir triplé le nombre de saisies et d’arrestations en quatre ans. L’équation est simple pour Abdullah Ilawie, directeur adjoint de l’unité antidrogue. «Avec une plus grande offre, le nombre de consommateurs a lui aussi explosé», note-t-il. Mais la police n’a aucun contrôle dans les zones B et C, c’est-à-dire sur 82% de la Cisjordanie, territoire occupé par l’armée israélienne. Pour appréhender un dealer, les policiers palestiniens doivent demander une permission spéciale aux Israéliens. Qu’ils n’obtiennent pas toujours à temps. «En plus, quand les délinquants ont des papiers d’identité israéliens, nous sommes obligés de les remettre aux autorités israéliennes. Quelques jours plus tard, nous les revoyons dans la rue», déplore le policier. Il accuse Israël de laxisme dans le but d’endormir la jeunesse palestinienne. Pendant qu’elle se drogue, elle ne résiste pas à l’occupation.

À Gaza, sous blocus depuis dix ans, le portrait n’est pas plus rose. Le Tramadol, un dérivé de la morphine, fait des ravages. Même si, dans l’enclave palestinienne, le trafic de drogue est passible de la peine de mort. Pour la première fois en mars dernier, les tribunaux du Hamas ont condamné deux Palestiniens à l’exécution. La drogue transite principalement par les tunnels de contrebande à la frontière avec l’Égypte. Les médicaments sont beaucoup plus faciles à cacher qu’un paquet de haschisch ou de cocaïne.

Difficile réhabilitation

Pour s’en sortir, les Palestiniens manquent de ressources. «Nous n’avons aucun centre gouvernemental de réhabilitation», note la Dr Salwa Massad. À Ramallah, il en existe un qui ne distribue que de la méthadone. Dans les autres endroits, il faut payer jusqu’à 840 francs suisses par mois pour être admis. Un nouveau centre pour traiter les dépendances doit ouvrir au plus tard en mars à Bethléem. Après plusieurs reports, tout le monde est plutôt sceptique.

Anas est clean depuis quatre ans, cinq mois et trois jours. «Chaque minute est une victoire», lance cet ancien accro aux drogues. Le déclic, il l’a vécu pendant son cinquième séjour en prison. «Je n’avais jamais d’argent pour payer les couches de mon bébé», avoue-t-il. Aujourd’hui, Anas arpente les rues de Jérusalem pour aider les jeunes drogués. «Au moins, mon expérience va servir à quelque chose», relativise le père de famille. (24 heures)