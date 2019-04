Les manifestants rejettent le «coup d'Etat du régime»

«Le régime a mené un coup d'Etat militaire en présentant encore les mêmes visages (...) contre lesquels notre peuple s'est élevé», a indiqué dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement. «Nous appelons notre peuple à continuer son sit-in devant le quartier général de l'armée (à Khartoum) et à travers le pays», a-t-elle ajouté.

The people do not want a transitional military council. Change will not happen with Bashir’s entire regime hoodwinking Sudanese civilians through a military coup. We want a civilian council to head the transition. #Sudan