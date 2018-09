Les migrants de l'Aquarius débarqueront à Malte

Le gouvernement maltais a annoncé mardi qu'il autoriserait le débarquement sur son territoire des 58 migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire Aquarius et que ces derniers seraient «immédiatement répartis» dans d'autres pays.

«Les 58 migrants à bord de l'Aquarius seront transbordés sur un navire maltais dans les eaux internationales et conduits à Malte», a écrit le Premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte Twitter.

#Malta & #France again step up to solve #migrant impasse. 58persons to disembark in international waters,be distributed in 4other #EU MemberStates. #Aquarius needs to solve its current status. With @emmanuelmacron & other leaders we want to show multilateral approach possible -JM