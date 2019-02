Les moments clés liés au procès Barbarin

Rappel des faits, au moment d'un procès symbolique, celui de l'Eglise catholique face à son silence sur les questions de pédophilie et surtout, et celui de la libération de la parole des victimes.

27 janvier 2016: Le père Preynat est mis en examen pour «agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité». Il est soupçonné d’avoir abusé de plus de 70 jeunes scouts entre 1986 et 1991.

10 février 2016: Mgr Barbarin reconnaît qu'il était au courant des actes pédophiles du père Preynat depuis 2007.

4 mars 2016: le président de l’association «La Parole Libérée», victime du prêtre, porte plainte contre Mgr Barbarin pour non-dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. D'autres plaintes suivent.

14 mars 2016: une nouvelle plainte est déposée contre Mgr Barbarin pour non-dénonciation, concernant une affaire impliquant le père Billioud, un prêtre du diocèse de Lyon.

16 mars 2016: une troisième affaire éclate. Mgr Barbarin aurait promu, en 2013, un prêtre condamné en 2007 pour agressions sexuelles sur des étudiants dans l’Aveyron.

19 septembre 2017: 9 victimes du père Preynat se constituent en partie civile par le biais d'une citation directe qui concerne Mgr Barbarin et cinq anciens membres de son diocèse, ainsi qu'un haut responsable du Vatican. Une première audience a lieu au tribunal correctionnel de Lyon.

4 avril 2018: Mgr Philippe Barbarin et Mgr Luis Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sont citées à comparaître devant le Tribunal correctionnel. Le procès est repoussé en octobre, puis en janvier 2019.

Août 2018: Le pape François écrit une lettre aux catholiques du monde entier sur la crise des abus sexuels dans l’Église.

7 janvier 2019: le procès de Mgr Barbarin et de cinq autres personnes dont les évêques actuels d’Auch et de Nevers se tient au Tribunal correctionnel de Lyon. La parole est donnée aux victimes. Le parquet ne requiert pas de condamnation, arguant de la prescription des faits et de l’absence d’entrave à la justice de la part de Barbarin et de ses coaccusés. Le 7 mars prochain, le tribunal rendra sa décision. Mis en examen pour agressions sexuelles depuis janvier 2016, le père Preynat pourrait lui être jugé cette année.

(24 heures)