Les musulmans seront «en sécurité» après le drame

Erdogan appelle à combattre l'islamophobie comme l'antisémitisme

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé vendredi à combattre l'islamophobie au même titre que «l'antisémitisme après l'Holocauste», à l'ouverture d'une réunion de la principale organisation panislamique axée sur le carnage perpétré dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande.



«De la même manière qu'elle a combattu l'antisémitisme après la catastrophe de l'Holocauste, l'humanité doit combattre avec la même détermination la haine de l'islam qui est en hausse», a déclaré M. Erdogan.



Il s'exprimait au début d'une réunion extraordinaire à Istanbul des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), convoquée après les attaques commises la semaine dernière contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande par un extrémiste de droite.



Ce double attentat a suscité une onde de choc mondiale. Cinquante fidèles, dont des enfants, ont été abattus par un suprémaciste blanc australien pendant la prière du vendredi dans la ville de Christchurch, un massacre qu'il a filmé et diffusé en direct sur Facebook.



S'exprimant avant M. Erdogan, le chef de la diplomatie de la Nouvelle-Zélande Winston Peters, invité à la réunion de l'OCI, a déclaré que «faire en sorte que les communautés musulmanes se sentent en sécurité» était une priorité de son pays.



«La police assure la protection de chaque mosquée pour que les gens puissent prier en paix», a-t-il ajouté.

M. Erdogan a vivement dénoncé l'attaque en Nouvelle-Zélande, y voyant le signe de la «hausse de l'islamophobie» dans les pays occidentaux, accusant notamment les médias de «souffler sur les braises de la haine de l'islam».



Estimant que cette attaque n'était «que la partie émergée de l'iceberg», il a déclaré qu'il y avait «clairement en face de nous une hostilité envers l'islam et une haine des musulmans»

«Cette menace est devenue un problème dont doivent s'occuper les forces de sécurité, les dirigeants et les simples citoyens», a-t-il déclaré vendredi.