Les négos entre Londres et l'UE dans l'impasse

D'«intenses» discussions de dernière minute dimanche à Bruxelles n'ont pas suffi à débloquer les négociations sur le départ britannique de l'Union européenne, qui butent encore et toujours sur le sort de la frontière irlandaise après le Brexit.

L'espoir d'une percée décisive dans ces tractations au cours du sommet européen qui s'ouvrira mercredi à Bruxelles a été douché dimanche dans la soirée, à moins de six mois de la date du divorce programmé, le 29 mars 2019.

«Malgré des efforts intenses, certaines questions clés sont encore en suspens, dont celle du filet de sécurité pour éviter une frontière dure» entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, a écrit le négociateur en chef européen, le Français Michel Barnier, sur son compte Twitter.

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.