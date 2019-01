Les otaries aimaient trop les truites

Les autorités de l'Oregon ont commencé à euthanasier des otaries dont la gourmandise menace d'extinction une espèce de truite dans une rivière de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis.

Les otaries de Californie (Zalophus californianus) vivent d'ordinaire sur la côte, à plusieurs dizaines de kilomètres de Willamette Falls, au sud de Portland. Mais en remontant le cours d'eau à la poursuite des poissons dont elles raffolent, certaines d'entre elles se sont aperçues qu'elles pouvaient facilement se repaître des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) qui se rassemblent près de ces chutes d'eau.

Selon des biologistes marins, les otaries se sont littéralement passé le mot et menacent à présent la survie de ces truites, qui parviennent à l'âge adulte dans l'océan Pacifique, mais reviennent pondre sur le lieu de leur naissance, comme les saumons.

