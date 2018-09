Les passagers saignent des oreilles en plein vol

Une trentaine de passagers d'un avion indien ont souffert jeudi de saignements du nez et des oreilles après que l'équipage eut oublié d'activer la pressurisation de la cabine, forçant le vol à rebrousser chemin.

«Situation de panique»

Transportant 166 personnes, la liaison Bombay-Jaipur de la compagnie Jet Airways est revenue à son point de départ trois quarts d'heure après son décollage de bon matin, suite à l'apparition de symptômes alarmants.

Une vidéo postée sur Twitter montre un silence de mort régnant dans la cabine, où les passagers ont enfilé les masques à oxygènes tombés de leur compartiment.

#WATCH : Inside visuals of Jet Airways Mumbai-Jaipur flight that was turned back to Mumbai airport midway today after a loss in cabin pressure (Source: Mobile visuals) pic.twitter.com/SEktwy3kvw

«Situation de panique due à un problème technique sur le @jetairways 9W 0697 allant de Bombay à Jaipur. Le vol retourne à Bombay après 45 minutes. Tous les passagers sont en sécurité dont moi», a tweeté le passager Darshak Hathi dans un message géolocalisé à l'aéroport de la capitale économique indienne.

Des docteurs ont examiné les passagers affectés à leur retour sur la terre ferme.

@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP