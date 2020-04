Les plages californiennes prises d'assaut malgré le virus

Parasols colorés, glacières, frisbees et bikinis. La plage de Huntington Beach semblait ce week-end être revenue à ses plus chaudes journées d'été. Des milliers d'habitants ont afflué dans le comté au sud de Los Angeles pour profiter du soleil et de la baignade, en dépit des ordres des autorités locales et de l'État de rester à la maison. La plage populaire de Newport Beach aurait accueilli, elle, 40'000 personnes sur ces deux jours...

La hausse des températures pousse tout naturellement les Californiens sur leurs plages. Et met en lumière la gabegie dans la gestion de ces kilomètres de sable, qui revient aux comtés et non à l'État. Samedi, le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a ainsi tweeté fièrement des photos d'étendues de sable ininterrompues prises depuis un hélicoptère, complimentant sa communauté pour être restée loin des plages. «De Malibu, Santa Monica et Venice à Dockweiler – Tout est vide!»

Tourisme entre comtés

Certes, sauf que ces mêmes habitants de Los Angeles n'ont pas hésité à rejoindre, quelques kilomètres plus loin, le sable doré des comtés d'Orange et de Ventura, qui avaient, eux, laissé leurs plages ouvertes. La superviseuse du comté d'Orange, Lisa Bartlett, s'émeut dans le «Los Angeles Times» que la région ait été inondée ce week-end de gens de Los Angeles et de San Diego. «Lorsque vous regardez ceux qui descendent, non seulement ils ne respectent pas les politiques de sécurité dans leurs propres communautés, mais ils ne restent même pas dans leurs propres comtés.»

Les plages californiennes, qui accueillent des millions de visiteurs chaque année, tentent donc en pleine pandémie le difficile exercice d'équilibriste entre loisirs et confinement. Los Angeles, Seal Beach, Laguna Beach et le comté de San Diego ont choisi de les fermer complètement. San Clemente a fermé sa plage pendant deux semaines avant de décider de rouvrir le 25 avril, mais uniquement pour des «loisirs actifs» comme le surf, la marche ou le jogging.

Règles impossibles

D'autres endroits, comme Huntington Beach, Salt Creek et Newport Beach, ont certes fermé les parkings et les jetées en bord de mer, mais autorisé l'accès à la plage. Ce sont elles qui se retrouvent à présent bondées, avec toutes les difficultés à mettre en œuvre la distanciation sociale. «Techniquement, on est censé ne pas s'asseoir, explique Mike Anselmo, sergent de police de Ventura, dans le «Los Angeles Times». Mais ils sont avec des enfants. Je ne vais pas demander à des parents de 50 ans de courir avec des enfants toute la journée.»

Face à cet afflux de baigneurs, les autorités de Newport pourraient se résoudre à interdire l'accès à la plage le week-end. Voire de fermer carrément les routes qui y mènent. D'autres comptent sur le brouillard et le retour à un temps plus frais ces prochains jours pour calmer l'enthousiasme des nageurs. Car, même en Californie, qui a pris dès les débuts des mesures drastiques, la pandémie est loin d'avoir atteint son pic. Le nombre de décès dans le comté de Los Angeles a doublé au cours de la semaine dernière, et plus de 7000 nouveaux cas ont été diagnostiqués, pour un total de plus de 19'000.