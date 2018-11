Les recherches de victimes du Camp Fire arrêtées

Etats-Unis Après plus de deux semaines, l'incendie le plus meurtrier de Californie a été entièrement maîtrisé dimanche. Plus...

Etats-Unis Le feu qui s'était déclaré le 8 novembre et considéré comme le plus meurtrier de l'histoire de la Californie a déjà fait 87 morts et 475 disparus. Plus...