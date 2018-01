Les requérants ont bien diminué en 2017

Ils étaient un peu plus de 186'000 l'an passé contre 280'000 en 2016. Les requérants arrivés en Allemagne l'an dernier sont majoritairement originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan.

Ces statistiques ont été dévoilées à Berlin par le ministre allemand de l'intérieur sortant, le conservateur Thomas de Maizière. L'Allemagne avait connu un pic d'arrivées en 2015 (890'000).

Mais le chiffre de cette année reste «beaucoup trop élevé comparé aux autres pays européens», a estimé le ministre devant la presse, alors que les partenaires européens de l'Allemagne refusent la mise en place d'un système de répartition des réfugiés à l'échelle de l'Union européenne.

Il a aussi appelé à des solutions européennes contre les «passeurs criminels» qui «décident qui vient en Europe ou en Allemagne».

La politique migratoire est l'un des thèmes de discorde entre les conservateurs (CDU-CSU) de la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates (SPD) qui tentent de former un gouvernement. Dans un accord de principe, les partis ont convenu de fixer une limite, voulue par les conservateurs, au nombre de demandeurs d'asile arrivant par an dans le pays comprise entre 180'000 et 220'000.

Dépassée par le flux des arrivées en 2015, l'Allemagne a fait des progrès significatifs dans le traitement des demandes, a par ailleurs assuré M. de Maizière. Son pays a démarré l'année 2017 avec près de 435'000 cas à régler qu'il a réduit à 68'000 à fin 2017. (ats/nxp)