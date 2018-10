Les secours d'urgence font place à l'aide aux sinistrés

Les sauveteurs ont annoncé vendredi avoir découvert un premier cadavre dans le vaste champ de débris qu'est devenue la petite station balnéaire de Mexico Beach. Des dizaines de maisons, boutiques, restaurants du front de mer y ont été soufflés par les vents jusqu'à des centaines de mètres à l'intérieur des terres, ou comme pilonnés sur leurs fondations.

La découverte du corps de cet homme âgé a porté à huit le nombre de morts en Floride dus à cet ouragan, le plus violent qui ait frappé le nord-ouest de l'Etat depuis le début des relevés en 1851.

Michael a également touché d'autres Etats en remontant le long de la côte. Il a fait cinq morts en Virginie, trois en Caroline du Nord --Etat déjà durement touché par l'ouragan Florence le mois dernier-- et un en Géorgie, une fillette tuée lorsqu'un auvent de garage a atterri sur sa maison, selon les autorités.

#Michael has taken and changed lives, left communities in ruins, and even altered the coastline itself. Some of the landmass of St. Joseph Peninsula State Park, just offshore Port St. Joe, no longer exists. It takes powerful storm surge and waves to do this. pic.twitter.com/Q3f2BCmNSZ