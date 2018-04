«Les soldats ont fait ce qui était nécessaire»

Le ministre israélien de la défense a rejeté dimanche les appels à enquêter sur la mort de 16 Palestiniens tués par Tsahal depuis vendredi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. «Tous nos soldats méritent une médaille», a déclaré Avigdor Lieberman. «Les soldats israéliens ont fait ce qui était nécessaire», a ajouté le ministre à la radio militaire israélienne. «Pour ce qui est d'une commission d'enquête, il n'y en aura pas», a-t-il ajouté.

M. Lieberman répondait indirectement à la demande faite plus tôt par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a réclamé une enquête indépendante. Son appel a été relayé par la porte-parole de la diplomatie européenne Federica Mogherini, par Amnesty International et par le chef du parti d'opposition de gauche israélien Meretz, Tamar Zandberg.

Affrontements mortels à #Gaza : le chef de l'ONU @antonioguterres demande une enquête indépendante et transparente ? https://t.co/4cNsfX3wdM #Palestine pic.twitter.com/wryLwrKQU0

Dans un communiqué diffusé samedi, Mme Mogherini a estimé que l'utilisation de balles réelles devrait faire l'objet d'une enquête transparente. «Même si Israël a le droit de protéger ses frontières, l'usage de la force doit toujours être proportionné», a-t-elle dit. Palestiniens de Gaza et militaires israéliens s'apprêtaient à vivre dimanche une nouvelle journée sous haute tension à la frontière.

Statement by @FedericaMog following yesterday's events in Gaza https://t.co/RANjZhHTC7